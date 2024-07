Das Homburger Michelin-Werk hat einen neuen Werkleiter. Markus Winnes hat zum 1. Juli die Geschicke des Industriebetriebes übernommen. Sein oberstes Ziel: Die Restaurierung des Werkes möglichst mitarbeiterfreundlich gestalten.

Winnes arbeitet seit 2001 für Michelin. Über den IT-Bereich in Karlsruhe führte den gebürtigen Badener seine Karriere 2006 nach Bad Kreuznach in die Industrie. Dort arbeitete er zunächst im Personalbereich, danach verantwortete er die Produktionsplanung und Logistik. Winnes übernimmt in Homburg den Werkleiter-Postende, den seit 2019 Bernd Lanius begleitete.

„Ich bin mir der Herausforderung der Standortleitung bewusst“, sagt Winnes zu seiner neuen Position. Im Restrukturierungsprozess des Werkes sei es sein oberstes Ziel, für die betroffenen Mitarbeitern die bestmöglichen Lösungen zu finden. „Der Interessensausgleich und Sozialplan bieten eine gute Basis dafür.“ Weiteres Ziel Winnes’ ist, das Werk weiter zu modernisieren und es für eine nachhaltige Zukunft aufzustellen.