Bei einem Brand in Saarbrücken starb am Mittwochmorgen ein Mann. Um 4.30 Uhr am frühen Morgen wurde die Feuerwehr alarmiert, Nachbarn hatten den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.

Das Brandobjekt, ein Hinterhaus in der Großherzog-Friedrich-Straße 109 ist eine kritische Adresse. Die Häuserzeile ist nur durch eine Hofeinfahrt erreichbar, was den Feuerwehreinsatz erschwerte, da die Löschfahrzeuge nicht direkt zufahren können.

Den eintreffenden Feuerwehrleuten kam bei Öffnen der Wohnung bereits dichter Rauch entgegen, mit schwerem Atemschutz ausgerüstet betraten sie die Wohnung und fanden dort neben dem Brand auch eine leblose Person. So schilderte es der Einsatzleiter der Polizei am Einsatzort.

Die Person sei direkt ins Freie gebracht worden. Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst seien gescheitert, die Person sei offensichtlich bereits verstorben gewesen, als die Feuerwehr eingetroffen war. Näheres müssten Untersuchungen der Kriminalpolizei ergeben, die unmittelbar die Arbeit aufgenommen habe.

Die Löscharbeiten dauerten über eine Stunde. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr waren im Einsatz, die Gerätehäuser mehrerer Freiwilligen Wehren wurden in Einsatzbereitschaft versetzt, um für weitere Einsätze im Stadtgebiet gerüstet zu sein. Auch für den Rettungsdienst war der Brand ein Großeinsatz. Drei Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeuge waren angefordert worden, da die Feuerwehr neun Menschen evakuiert hatte und alle medizinisch vor Ort untersucht wurden. Nach Polizeiangaben gab es aber keine weiteren Verletzten, die Menschen konnten später in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst versorgte sie in der Zwischenzeit mit warmen Decken.

Die Feuerwehr suchte die vom Feuer betroffene Wohnung zweimal ab, fand dort aber keine weiteren Menschen vor. Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in die Morgendämmerung. Die Brandwohnung wurde völlig zerstört. Die Kripo werde die Brandursachenermittlung am Vormittag vornehmen. Durch den Feuerwehreinsatz wurde die Saarbahn unterbrochen und ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.