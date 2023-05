Auch dieses Jahr geht’s wieder rund in Homburgs Innenstadt: Die Homburger Kulturgesellschaft bringt wieder das Maifest in die Stadt. Da die Veranstaltung in diesem Jahr an Pfingsten stattfindet, können Besucher sogar noch einen Tag länger feiern.

Nachdem das Fest nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr erfolgreich wiederbelebt wurde, wird es auch dieses Jahr wieder viel Programm geben – bei freiem Eintritt. „Die wesentliche Veränderung im Vergleich zum letzten Jahr ist, dass es dieses Jahr über vier Tage geht“, erklärt der Geschäftsführer der Homburger Kulturgesellschaft, Achim Müller.

Grund dafür ist, dass das Fest in diesem Jahr über Pfingsten stattfindet und damit auch der Pfingstmontag zur Verfügung steht. Ansonsten seien Programm und Bühne allerdings ähnlich wie im letzten Jahr aufgebaut, erklärt er. Das Programm ist bunt gemischt: So wird wie schon 2017 der ehemalige Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“, Thomas Godoj auf dem Christian-Weber-Platz auftreten. Auch darüber hinaus gibt’s ein vielfältiges Programm. „Da kommt schon jeder auf seine Kosten“, sagt Achim Müller. Auf drei Bühnen verteilt werden unterschiedliche Musikgenres über Rock bis Pop vertreten sein. Neben der Bühne auf dem Historischen Marktplatz und dem Christian-Weber-Platz wird es auch wieder eine Rockbühne am Rondell geben. Von der Partyband Changes, über DSDS-Gewinner Godoj bis hin zur Wiesbadener Band Coverkidzz mit Glamrock aus den 70ern können sich die Besucher über ein vielfältiges Musikprogramm freuen.

Mehr Stände als letztes Jahr

Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Forster am Freitag, 26. Mai, wird es neben den Open-Air-Bühnen und Essensbuden auch wieder einen Krammarkt in der Talstraße sowie Angebote für Kinder in der St.-Michael-Straße geben. Darüber hinaus werden sonntags einige Walkacts in der Innenstadt unterwegs sein.

Im Vergleich zum letzten Jahr wird die Stadt laut Achim Müller auch wieder mit mehr Ständen gefüllt sein als beim ersten Maifest nach Corona: „Letztes Jahr haben wir noch gemerkt, dass viele wegen Corona aufgehört haben, die gab es schlicht nicht mehr“, erklärt er. Dementsprechend schwer sei es daher gewesen, kurzfristig Ersatz zu finden. Dieses Jahr sei die Nachfrage allerdings trotz Pfingsten sehr groß. Auch mit Blick auf die Besucherzahl sei er sehr optimistisch.

Eine Herausforderung für die Kulturgesellschaft sei es dagegen, mit dem vergleichsweise geringen Personal das Programm zu organisieren. „Das ist schon eine Herausforderung, aber durchaus lösbar“, meint Müller. Inzwischen sei auch viel Routine dabei. Wie schon letztes Jahr werden die Getränke wieder in Mehrwegbechern verkauft, da der Ausschank in Gläsern untersagt ist. Mit der einmaligen Bechergebühr von zwei Euro leistet damit jeder neben einem positiven Beitrag zur Umwelt auch einen Beitrag zur Gegenfinanzierung des eintrittsfreien Events. Schließlich sein der Fortbestand des Maifestes in Zeiten knapper Kassen ohne zusätzliche Einnahmen in dieser Größenordnung ungewiss.

Info

Der Flyer mit dem kompletten Programm und weiteren Informationen ist auf der Website maifest.homburg.de und als Druckversion in der Stadt erhältlich.