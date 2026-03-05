Seit Januar 2024 klafft ein Loch in der Mauer der Gustavsburg. Weil das Geld nicht reichte, musste eine Sanierung bisher warten. Knapp 100.000 Euro gibt’s jetzt vom Bund.

Seit der Dauerregen Anfang 2024 das Mauerwerk der Gustavsburg in Homburg-Jägersburg unterspült hat, klafft darin ein Loch. Teilweise ist die Mauer der unter Denkmalschutz stehenden Burg auch zusammengestürzt. Obwohl die Stadt Homburg 140.000 Euro für die Reparatur bereitgestellt hat, reicht das Geld dafür nicht, und mit der Sanierung konnte noch nicht begonnen werden. Nun schießt der Bund 97.120 Euro zu, wie der Bundestag in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen hatte. Das haben Jägersburgs Ortsvorsteher Philip Vollmar (CDU) und der Homburger Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher (SPD) nun mitgeteilt.

Das Geld kommt vom Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. „Spätestens ab jetzt gibt es keine Ausreden für einen zügigen Aufbau der Mauer mehr“, sagt Vollmar. Im Barockbau, der 1720 im Auftrag des Zweibrücker Herzogs Gustav Samuel Leopold ausgebaut worden war, können auch standesamtliche Hochzeiten gefeiert werden. Vollmar, Limbacher und die Homburger Stadtverwaltung hatten sich im Vorfeld um Fördergelder bemüht. Für Limbacher ist die Gustavsburg „ein echtes Stück Heimat“ und ein beliebter Naherholungsort. Er betonte, dieses Beispiel zeige hoffentlich, „was möglich ist, wenn gemeinsam für eine gute Sache gekämpft wird“.