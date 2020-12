Gemeinsame Streifen der Polizei und des städtischen Ordnungsamts kontrollieren in diesen Tagen im Homburger Stadtgebiet, ob die Hygieneregeln eingehalten werden. Lob finden laut Rathaussprecherin Linda Barth die Schutzeinrichtungen, mit denen verschiedene Einkaufsmärkte in jüngster Zeit „ordentlich nachgebessert“ hätten. So habe es diese Woche nur geringe Beanstandungen gegeben. Die Kundschaft verhalte sich weitgehend vernünftig; nur vereinzelt bildeten sich größere Ansammlungen an bestimmten Regalen. Verstöße gegen die Maskenpflicht wurden nicht festgestellt. Allerdings habe man am Dienstag, als viele Läden zum letzten Mal öffnen durften, bei diversen Nagelstudios schon von außen sehen können, dass sie „völlig überfüllt“ waren. Die Studioleiter und die Kundinnen wurden ermahnt; die Kontrolleure leiteten Verfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung ein. Bei einem Mitarbeiter bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts im Land ohne Arbeitsgenehmigung.