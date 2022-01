ESA-Astronaut Matthias Maurer hat an der Universität des Saarlandes (UdS) Materialwissenschaft studiert und forscht derzeit auf der Weltraumstation ISS. Am 26. Januar wird er in einer 20-minütigen Live-Schalte von seiner Arbeit berichten.

Als Begleitprogramm bietet die UdS Online-Vorträge über die saarländische Weltraumforschung sowie Präsentationen der Deutschen Luft- und Raumfahrtbehörde und der ESA. Das Programm wird in der Aula der Universität aufgezeichnet und von 14 bis 16.15 Uhr live gestreamt, so die Verwaltung der Universität. Die Übertragung kann auch auf Youtube verfolgt werden und wird dort nach der Veranstaltung verfügbar sein. Bergita Ganse wird am 26. Januar von ihrer Muskelforschung berichten. Beim Aufenthalt in der Schwerelosigkeit kommt es bereits nach kurzer Zeit zu einem Verlust an Kraft, einem Abbau der Knochen sowie zu Veränderungen der Bandscheiben. Für Langzeitmissionen im Weltraum, etwa die Reise zum Mars, sucht Ganse nach Gegenmaßnahmen. Außerdem berichten weitere saarländische Weltraumforschende von ihrer Arbeit.

Zur Liveübertragung: