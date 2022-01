Die Grünen aus den Landkreisen Neunkirchen, St. Wendel und dem Saarpfalz-Kreis haben am Samstag auf einer Delegiertenversammlung in Spiesen-Elversberg die Spitzenkandidatin der Saar-Grünen und Blieskastler Beigeordnete, Lisa Becker, an die Spitze ihrer Wahlkreisliste gewählt.

Platz zwei ging an Santino Klos, Sprecher der Grünen Jugend im Saarland. Becker und Klos kündigten einen engagierten Wahlkampf um den Wiedereinzug ihrer Partei in den saarländischen Landtag an. In ihrer Bewerbungsrede sagte Becker, die Verwaltung des Status quo durch die Große Koalition müsse durchbrochen werden. Notwendig sei eine ökologisch-progressive Wende im Saarland. Der Schutz des Klimas und die Sicherung des Wohlstandes dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Der 18-jährige Santino Klos, Sprecher der Grünen Jugend im Saarland, kommt aus Neunkirchen. Klos stellte bei seiner Kandidatur die Klimapolitik in den Fokus. Klimaschutz sei die Existenzfrage schlechthin. Das Saarland müsse seiner Verantwortung mit einem eigenen Klimaschutzgesetz nachkommen. Klos will junge Menschen künftig besser in politische Entscheidungen einbinden. Die Wahlkreisliste vervollständigen auf den weiteren Listenplätzen Uta Sullenberger, Daniel Wannemacher, Marie-Luise Herber und Mike Theobald.