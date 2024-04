Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bruno Leiner, OB-Kandidat der Homburger Linken, will das höchste Verwaltungsamt mal aus der Sicht eines Handwerkers begleiten. Der RHEINPFALZ verrät er, was er als OB alles anders machen würde.

So richtig in der Kommunalpolitik aktiv ist Bruno Leiner erst seit Kurzem. Und dennoch hat er seine Entscheidung gefällt: Er tritt bei der anstehen OB-Wahl als Kandidat für Homburgs Linke an.