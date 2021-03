Der Homburger Stadtrat hat am Donnerstagabend, 25. März, den Antrag der Lidl-Kette abgelehnt, am Kaplaneihof am Einöder Ortsausgang nach Ernstweiler auf dem Gelände des Autohauses Friedrich einen Lebensmitteldiscounter zu errichten.

Bereits der Homburger Bauausschuss und der Einöder Ortsrat hatten sich gegen das Ansinnen ausgesprochen, das bisherige Autohaus abzureißen und dort einen modernen Lidl-Markt mit bis zu 1100 Quadratmeter Verkaufsfläche zu bauen. Das Einöder Stadtratsmitglied Daniel Neuschwander (SPD) bat den Rat um den negativen Bescheid: In Einöd sei man sich sicher, dass ein solcher Discounter die bis jetzt noch verbliebenen Geschäfte im Ortskern des Stadtteils verdrängen würde. „Und außerdem würden wir damit neue Verkehrsströme in diese Gegend lenken“, sah Neuschwander das Vorhaben zudem als mögliche Gefahr für die seit Jahren geplante Schwarzenbach-Umgehungsstraße B 423 an.

Einzelhandel dort dauerhaft verbieten

Betroffen ist ein Gelände an der Ernstweilerstraße gegenüber dem Fachgeschäft „Tropenaquarium und Koi-Center Martin“.

Der Homburger Bauamtsleiter Frank Missy empfahl am Donnerstagabend im Stadtrat, dass die Stadt das betroffene Grundstück am Einöder Ortsausgang im städtischen Märktekonzept dauerhaft als Fläche eintragen sollte, auf der die Ansiedlung von großen Einzelhandelsgeschäften pauschal verboten wird.