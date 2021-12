Über 20 Bauern aus Brenschelbach und Umgebung brechen am Donnerstag Abend ab 17 Uhr mit ihren geschmückten und mit Lichterketten verzierten Traktoren zu einer Lichterfahrt rund um Brenschelbach auf.

Start ist um 17 Uhr in der Brenschelbacher Ortsmitte. Die Strecke führt von dort aus durch Riesweiler, Peppenkum, Pinningen und Böckweiler nach Altheim, wo die Kolonne am Bickenalb-Center Pause macht und den dort wartenden Kindern kleine Geschenke überreicht. „Wir erwarten den Zug am Bickenalb-Center zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr, da kann man keine genauen Zeiten angeben“, sagt Altheims Ortsvorsteherin Beate Lambert, die selbst mit ihrem Traktor mitfährt. Allerdings nicht von Anfang an, da sie kein Verdeck hat und dies bei den derzeitigen Temperaturen schnell sehr kalt wird. Laut Beate Lambert werden während der Fahrt in den angefahrenen Orten Spenden gesammelt für den Schutzengel-Verein Blieskastel. Abschluss der Fahrt, die Roland Kitto aus Brenschelbach organisiert hat, ist der Dorfplatz in Brenschelbach.