Die von Hoof im Ostertal in Richtung Oberkirchen führende Leitersweilerstraße wird ab Montag, 6. Juli, vom Ortsausgang Hoof bis zur Einmündung in die L 309 bei der Betzelbacher Mühle gesperrt. Wie lange die Sperrung dauert, ist ungewiss. Laut Verwaltung haben Erdbewegungen die Straße beschädigt. Warum der Untergrund nicht stabil ist und was getan werden kann, soll in den kommenden Wochen untersucht werden. Der weitere Verlauf der Arbeiten hänge vom Untersuchungsergebnis ab, fährt die Stadtverwaltung fort.