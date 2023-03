Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag, 30. Januar, ist in Blieskastel-Alschbach ein Einfamilienhaus abgebrannt. Das Gebäude ist nun unbewohnbar. Ein Nachbar wurde verletzt; die Polizei spricht von mindestens 150.000 Euro Sachschaden. In Bierbach fuhr sich ein Lieferwagen in der überfluteten Bliesaue fest.

Das Wohnhaus in der Alschbacher Bergstraße ist völlig ausgebrannt; die Feuerwehr konnte es nicht mehr retten. Wie Einsatzleiter Peter Georg Wachs vor Ort sagte, wurde der Brand den Einsatzkräften