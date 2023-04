Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine heftige körperliche Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Discounters Lidl am Homburger Forum gipfelte am Donnerstagmorgen, 13. August, in blutigen Stichen mit einem Teppich-Cuttermesser. Das schwer verletzte Opfer schlug mit dem Kopf am Boden auf. Nach Behandlung an den Homburger Unikliniken soll der 39-jährige Grieche inzwischen außer Lebensgefahr sein.

Zunächst sei der Streit zwischen dem späteren Opfer und dessen 36-jährigem Kontrahenten noch mit Worten ausgetragen worden, schildert der Homburger Polizei-Kriminaldienstleiter Ralf Breit