Viele Vorträge, Musik und Mitmach-Angebote gab es zum Auftakt der „Langen Nacht der Wissenschaften“ der Homburger Uniklinik.

Auf dem Campus des Homburger Universitätsklinikums ging vergangenen Freitag, 24. Juni, die „Lange Nacht der Wissenschaften“ über die Bühne. Die Veranstaltung wurde in diesem Jahr in die Mitte des Uni-Geländes in und rund um das neue Hörsaalgebäude 35 verlegt. Diese „Kompaktversion“ der Langen Nacht der Wissenschaften hat sich nach Ansicht von Michael Zemlin, Direktor der Homburger Uni-Kinderklinik, bewährt. „Die Besucher finden hier alles an einem Ort und müssen keine langen Wege von Programm zu Programm zurücklegen. Besonders bei dem Wetter ist das praktisch“, sagte er augenzwinkernd. Er bezog sich dabei auf vereinzelte Regenschauer am Freitagabend, die jedoch die Stimmung der Gäste nicht trübten.

Für ausgelassene Stimmung sorgte die Uni-Bigband, die vor dem Hörsaalgebäude mit Jazz den ganzen Abend lang die Besucher unterhielt. Auf der nahen Festwiese gab es Sitzgelegenheiten, und für die Verpflegung der Gäste war ebenfalls gesorgt. Im Hörsaalgebäude fanden Interessierte einen Cocktailstand der Anästhesiologie, dessen Erlös in diesem Jahr an die „Kükenkoje“, einen Förderverein für Frühgeborene und kranke Neugeborene, ging.

Berührungsfreie Diagnostik

Jenny Nguyen, die Schatzmeisterin des Fördervereins Kükenkoje, war am Freitagabend bei der „Langen Nacht der Wissenschaften“ vor Ort und stellte im Foyer mit ihren Kollegen unter anderem einen empathischen Inkubator vor. Dieser Inkubator soll dem Mutterleib ähnlich sein und so die Frühchen nach der Geburt bestmöglich unterstützen.

Unter den Programmpunkten „Wie riechen Infektionskrankheiten?“ und „Kontaktloses Screening von Atemwegserkrankungen“ wurde eine berührungsfreie Diagnostik vorgestellt, die unter anderem dabei helfen soll, Infektionskrankheiten bei Frühchen festzustellen. Dieser Infostand war aber nur eines von vielen Angeboten der „Wissenschaftsnacht“. Mit dabei waren auch Infostände über molekulare Medizin, Körperspenden oder Ernährungsmedizin. Und das war noch längst nicht alles.

Einblick in die vielfältige Tätigkeit

Im Hörsaal konnten sich die Besucher Vorträge zu verschiedenen Themen anhören. Mit dabei war die Adipositas-Chirurgie (Fettleibigkeit) oder die „Bedienungsanleitung der Wirbelsäule“. Jugendliche, die sich für eine Zukunft im Bereich Medizin interessieren, hatten die Möglichkeit, sich in einem der Seminarräume über ein Medizin- oder Zahnmedizinstudium zu informieren.

Auch in diesem Jahr gehörten wieder viele Mitmach-Angebote zu den Höhepunkten der Wissenschaftsnacht. Kinder standen Schlange, um Bananen zu „verarzten“, sich selbst Gipsbände anzulegen und Gummibärchen zu operieren. Daher fanden sich auch viele Familien am Freitagabend auf dem Campus der Homburger Uniklinik ein. Michael Zemlin meinte: „500 Besucher sind es mindestens, wahrscheinlich sogar noch mehr.“ Ziel der „Langen Nacht der Wissenschaften“ sei es, „einen Einblick in die vielfältige Tätigkeit auf dem Campus in Homburg zu geben und ihn so der Bevölkerung nahezubringen“, sagte Ulrike Freidinger, die Geschäftsführerin der Medizinischen Fakultät der Saar-Uni.