Voraussichtlich bis Jahresende dauern die Straßenbauarbeiten, die sich ab Montag, 27. September, auf der saarländischen Landesstraße L 215 von Homburg-Sanddorf bis zur rheinland-pfälzischen Landesgrenze nach Bechhofen erstrecken. Betroffen ist die gesamte Sanddorfer Ortsdurchfahrt bis zur Landesgrenze in beiden Fahrtrichtungen.

In Sanddorf selbst stehen ab Montag nach Angaben des saarländischen Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) zunächst Vorarbeiten an den Rinnsteinen an. Die Ortsdurchfahrt wird dafür halbseitig gesperrt; den Verkehr regelt eine Baustellenampel. Vom Sanddorfer Ortsausgang bis zur rheinland-pfälzischen Grenze wird die Landstraße wegen der Bauarbeiten ab Montag, 27. September, voll gesperrt. Gearbeitet wird zunächst vom Ortsausgang bis zur Einmündung Kehrberghütte (Gustav-Köhler-Hütte). Von dort aus soll anschließend noch in diesem Jahr die restliche Landstraße bis zur Landesgrenze fertig saniert werden.

Während der Vollsperrungen führt die Umleitung zwischen Bechhofen und Sanddorf über Homburg-Bruchhof. Der LfS erwartet Verkehrsstörungen. Die Fahrbahn in Sanddorf innerorts soll 2022 erneuert werden.