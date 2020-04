Der Landkreis Bad Kreuznach hat gebrauchte Notebooks der Kreisverwaltung an Familien gespendet, die keinen eigenen Computer besitzen. Damit soll sichergestellt werden, dass auch Kinder dieser Familien dem digitalen Unterricht folgen können.

Die Notebooks der Kreisverwaltung sowie von Schulen seien extra für die Familien hergerichtet worden, berichtete ein Kreissprecher. Bereits in der vergangenen Woche seien erste Auslieferungen an Schulen erfolgt. Familien, die zuvor Bedarf angemeldet hatten, konnten sich einen Computer abholen. Insgesamt seien mehr als 100 Geräte gespendet worden. Die Notebooks können auch über die Corona-Krise hinaus in den Familien bleiben und genutzt werden.