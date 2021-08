Das Landesamt für Verbraucherschutz (LAV) hat mit einer Kontrollaktion die Qualität saarländischen Eiscafés überprüft. Von Mai bis Ende Juli wurden 145 Proben Speiseeis sowie 73 Proben Schlagsahne auf ihre mikrobiologische und lebensmittelchemische Beschaffenheit untersucht.

„Die Ergebnisse der Kontrollen belegen es: Das saarländische Speiseeis ist von guter Qualität. Man kann es bedenkenlos genießen“, sagt Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD). Bei den mikrobiologischen Untersuchungen wurde der Schwerpunkt auf Keime gelegt, die gesundheitlich bedenklich sind und hygienische Mängel bei der Herstellung anzeigen. Laut Landesamt enthielten 7,6 Prozent der Speiseeisproben einen zu hohen Gehalt an Keimen, wie zum Beispiel Enterobacteriaceae, was auf Hygienemängel bei der Herstellung hindeute.

Drei der Speiseeisproben wurden aufgrund erhöhter Anzahl an Bacillus cereus beanstandet. Ist die Zahl dieser Keime erhöht, weise dies auf eine mangelnde mikrobiologische Qualität der verwendeten Rohware hin. Sporen des Bakteriums können mit Obst, Nüssen oder Milchprodukten ins Eis gelangen, so das Landesamt. Nach diesem Untersuchungsergebnis seien die Proben zwar mikrobiologisch auffällig gewesen, wurden vom Landesamt jedoch nicht als gesundheitsschädlich eingestuft. Krankheitserregende Keime, wie Salmonellen haben das Landesamt in saarländischen Eiscafés nicht gefunden.

Bei der lebensmittelchemischen Untersuchung kontrollierte das LAV neben der Keimbelastung, ob die vorgeschriebene Zusammensetzung und die Kennzeichnung von Zusatzstoffen eingehalten wurden. Dabei beanstandeten die Kontrollierenden 17 Proben. Bei vier Proben sei zu wenig Fruchtanteil gemessen worden – mindestens 20 Prozent sollen es im Fruchteis sein. Bei drei Proben war zu wenig Milchfett im Milcheis, bei einer Probe entdeckte das Landesamt eine ungekennzeichnete Fettglasur statt Schokolade in Stracciatella. Zwei Mal fehlten die Allergenkennzeichnungen und sieben Mal fehlte die Kennzeichnung von Farb- und Konservierungsstoffen. Die Überprüfung von Speisekarten, Zusatzstofflisten und Allergeninformationen ergab bei 14 von 60 Eiscafés fehlerhafte und unvollständige Angaben, teilte das Landesamt mit.

Keime in Schlagsahne entdeckt

Mit dem Ergebnis zeigte sich Verbraucherschutzminister Jost zufrieden: „Der gute Trend des letzten Jahres beim Speiseeis geht weiter. Unsere Kontrollen sorgen für einen größtmöglichen Schutz.“ Allerdings bereite die Schlagsahne mit einer hohen Beanstandungsquote nach wie vor Sorgen. Deren mikrobiologische Untersuchung habe bei 51 der 73 geprüften Proben unbefriedigende Auffälligkeiten ergeben. Unter den nachgewiesenen Keimen waren vor allem Enterobacteriaceae und Pseudomonaden, von denen jedoch keine unmittelbare Gefährdung ausgehe.