„Preisgekrönte Filme in Blieskastel“ heißt der Filmabend mit Kurzfilmen, den der AFW-Filmclub Blieskastel am Freitagabend, 5. November, ab 19 Uhr in der Orangerie hoch über der Barockstadt organisiert.

Der Verein ist von seinen traditionellen Blieskasteler Naturfilm-Festivals her bekannt. Zu Gast ist am Freitag das Filmemacher-Ehepaar Ute und Jakob Breidenbach aus Bad Neuenahr. Die beiden Autoren führen in der Orangerie ihre Kurzfilme „In luftiger Höhe“, „Donnernder Rauch und wilde Tiere“, „Trockenes Land“, „St. Petersburger Weihnachtszeit“, „Gewitter“ und „Sommer auf Südgeorgien“ auf. Der letztgenannte Streifen hatte den Ehrenpreis der Stadt Blieskastel beim diesjährigen Bundesfilmfestival Natur in der Bliesgau-Festhalle gewonnen.

Kartenreservierung

Eintrittskarten für den Filmabend am Freitag kann man sich zum Preis von fünf Euro unter der E-Mail-Adresse afwblieskastel@gmail.com reservieren lassen.