Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, findet in der Gustavsburg in Jägersburg der dritte Kunsthandwerkermarkt statt.

22 Aussteller verkaufen ihre handgefertigten Kunstwerke. Es gibt Betonkunst, Nähsachen, aus Silberbesteck gefertigten Schmuck und Seifen. Am Samstag hat der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag schon von 11 bis 18 Uhr. Es gibt italienische Snacks, Kaffee und Kuchen.