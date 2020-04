Sicherheitsmitarbeiter, die vor Geschäften den Zugang der Kunden bewachen, sind in Corona-Zeiten ein normales Bild. Nun ist es in Ottweiler zu einem Streit zwischen dem Sicherheitsmitarbeiter von Aldi und einem Kunden gekommen. Der Mitarbeiter wollte einen Kunden am Samstag am Eingang zurückhalten, weil sich in dem Laden noch zu viele andere Kunden befanden. Dies sah der Kunde aber nicht ein und beleidigte den Sicherheitsmann, berichtete die Polizei gestern. Beim folgenden Streit habe der Mitarbeiter den Kunden gestoßen und in den „Schwitzkasten“ genommen, heißt es im Polizeibericht abschließend.