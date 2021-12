In seiner letzten Sitzung des Jahres tagt der Kreistag des Saarpfalz-Kreises am Dienstag, 14. Dezember, ab 17 Uhr per Online-Videokonferenz. Die Sitzung wird auf einen Bildschirm im Großen Sitzungssaal im Homburger Forum übertragen.

Besucher haben Zugang ausschließlich über den Haupteingang der Kreisverwaltung. Es gilt die 3G-Regel, zudem muss Maske getragen werden.

Wichtigstes Thema der digitalen Zusammenkunft ist ein neues Gesamtkonzept mit Machbarkeitsstudie zum energiesparenden Umbau des Blieskasteler Schulgeländes mit Von-der-Leyen-Gymnasium, Franz-Carl-Schule, Schlossberg-Grundschule und Orangerie. Weiteres Thema ist der Beitritt des Saarpfalz-Kreises zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen im Saarland.