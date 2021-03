Ein klares Bekenntnis zum Werk der Heeresinstandsetzungslogistik (HIL) hat jetzt der Kreistag in St. Wendel gefasst. In seiner jüngsten Sitzung signalisierte das Gremium seine Bereitschaft, die Weiterentwicklung der HIL zu fördern. Konkret will der Kreis im Bedarfsfall die Suche nach geeigneten Flächen zur Erweiterung von Werks-, Park- und Erprobungsflächen sowie zur Neuerrichtung baulicher Anlagen unterstützen.

Bereits nach der Entscheidung des Bundes, die HIL-Instandsetzungswerke nicht zu privatisieren, sondern die Werke als Teil der HIL GmbH bei der Bundeswehr als Inhouse-Gesellschaft weiterzuführen, hatte sich der Kreistag zur HIL und den dortigen Arbeitsplätzen bekannt. Wie berichtet, soll die Gesellschaft bis zum Jahr 2031 neu ausgerichtet werden. Geplant ist die Erweiterung des HIL-Werkes um ein Ausbildungs- und Kompetenzzentrum „Kette“. Die Bundeswehr solle dort weiterhin Instandsetzungsarbeiten an Militärfahrzeugen erledigen. 160 neue Arbeitsplätze könnten dort entstehen.

Mit der neuerlichen Absichtserklärung des Landkreises erhalte die HIL eine verlässliche Perspektive, teilte der ein Kreissprecher jetzt mit.