Zwei Bauprojekte setzt die Kreisstadt aktuell in Niederkirchen um. Die Grundschule erhalte eine moderne Schulturnhalle, und im Rahmen des Friedhofskonzepts werde eine neue Friedhofshalle gebaut, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die Kosten für die Schulturnhalle belaufen sich auf knapp 1,5 Millionen Euro. Nach dem Abriss der alten Turnhalle beginnt an gleicher Stelle der Neubau in Holzrahmenbauweise. Mit 26 Meter Länge und 16 Metern Breite werde das Raumangebot für den Schulsport um rund 15 Quadratmeter vergrößert. Die neue Halle werde barrierefrei gestaltet. Das ursprüngliche Kellergeschoss der alten Halle bleibe bestehen und werde in puncto Brandschutz modernisiert. Dort entstehe Abstell- und Lagerfläche. Zudem erhalte das Pultdach der neuen Halle eine Photovoltaikanlage. Die Fertigstellung sei für den kommenden Sommer geplant.

Barrierefrei und mit Photovoltaik

Ebenfalls für Sommer 2021 ist der Abschluss der Bauarbeiten an der Friedhofshalle geplant. Diese werde künftig für die Orte Niederkirchen, Bubach, Marth und Saal zur Verfügung stehen. Für den teilweise überdachten Innenhof seien Sitzgelegenheiten geplant.

Auch der Neubau der Friedhofshalle erfolge barrierefrei und - wie auch die Schulturnhalle - unter energetischen Gesichtspunkten. Auch dort werde eine Photovoltaikanlage installiert. Erhalten bleiben sollen die Wände der alten Friedhofshalle, sie sollen in die Gestaltung des Neubaus mit einfließen. Die Stadt rechnet mit Investitionen von rund zwei Millionen Euro.