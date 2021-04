Die saarländische CDU kündigt die Erweiterung und Modernisierung des Kreiskrankenhauses in St. Ingbert an. Am Dienstag , 27. April, erklärte Oberbürgermeister Ulli Meyer (CDU), dass der Ausbau für 17 Millionen Euro das Kreiskrankenhaus als „Zukunftsstandort für das Gesundheitswesen“ qualifiziere.

„Damit sind auch über 500 Arbeitsplätze in St. Ingbert gesichert“, sprach Meyer die geplante Neustrukturierung der allgemeinen Pflegestationen sowie den Neubau eines Fachzentrums für Altersmedizin an. „Die Pandemie zeigt uns, dass wir eine moderne Klinik mit verschiedenen Fachbereichen benötigen und mit dem Neubau der Akut-Geriatrie den demografischen Wandel berücksichtigen.“ Der Investitionsplan des saarländischen Gesundheitsministeriums sieht eine Landesförderung in Höhe von 50 Prozent der Kosten vor. Unter anderem sollen die Pflegestationen auf vier Etagen saniert werden; jedes Patientenzimmer bekommt ein barrierefreies Bad. Demnächst soll das Thema auch im Saarpfalz-Kreistag abschließend beraten werden.