Statt der ursprünglich beabsichtigten 11,9 Millionen Euro darf der Saarpfalz-Kreis im Jahr 2020 nur 8,6 Millionen Euro an Krediten für Investitionen aufnehmen. Am Montagabend, 31. August, folgte der Kreistag dieser Auflage der Kommunalaufsicht und korrigierte seinen Haushaltsplan 2020 entsprechend. Für den abgeänderten Etat hat das Landesverwaltungsamt (Lava) in St. Ingbert seine Genehmigung schon zugesichert.

Am 11. Dezember 2019 hatte der Saarpfalz-Kreistag seinen Haushalt 2020 beschlossen. „Diesem hat das Lava weitestgehend zugestimmt“, erläuterte Landrat Theophil Gallo (SPD) am