Am Samstagnachmittag wurde in Ottweiler ein Gedenkkranz angezündet, der vor einer Kriegsgräberstätte abgelegt war. Das Denkmal selbst wurde zum Glück nicht beschädigt, teilt die Polizei in Neunkirchen mit. Ebenfalls am Samstagnachmittag wurden der Polizei Beschädigungen an mehreren Gräbern auf dem Friedhof in Ottweiler-Fürth gemeldet. Dort wurden zwei Grabsteine angegangen, an zwei weiteren Gräbern wurde Grabschmuck beschädigt. Weil erkennbar Reifenspuren über die Gräber verliefen, die offenbar von einem kleinen Fahrzeug stammen, geht die Polizei davon aus, dass die Gräber mutwillig überfahren und beschädigt wurden. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06821/2030 zu melden.