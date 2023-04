Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

SPD-Politikerin Josephine Ortleb aus der saarländischen Hauptstadt, nach der Wahl 2017 als Direktkandidatin in den Bundestag eingezogen, bekommt es beim Urnengang am 26. September mit einer prominenten Gegenbewerberin zu tun. Die CDU kürte am Samstag, 6. Juni, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer als Kandidatin.

Der Bundestagswahlkreis Saarbrücken (Wahlkreis 296) ist einer von vier Wahlkreisen im Saarland. Neben Saarbrücken selbst umfasst er Kramp-Karrenbauers Heimatort Püttlingen, die Stadt Völklingen