Mit den Fans des 1. FC Saarbrücken, die am Samstag auf dem St. Johanner Markt gegen Coronaregeln verstießen und Polizisten angriffen, wird sich der Innenausschuss im Landtag beschäftigten. Das kündigte Petra Berg, die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, an. Zudem solle ein Runder Tisch zwischen den Verantwortlichen im Innenministerium, dem FCS und den Fanvertretern stattfinden. Die Videoaufnahmen lassen den Schluss zu, dass vorausschauend mehr Personal für Kontrollen hätte eingesetzt werden müssen. Offenbar habe die Stadt am Samstag stundenlang nicht kontrolliert. „Nur so ist zu erklären, dass bis zum Eingreifen der Polizei hunderte Verstöße gegen die Corona-Verordnung zu beobachten waren.“ Wenn Kontrollen nicht durchgesetzt werden, müsse nach Ansicht von Berg über ein Alkoholverbot an Hotspots nachgedacht werden.