Mit Überraschung haben Homburger Kommunalpolitiker das milde Urteil aufgenommen, das am Mittwoch, 27. Januar, in zweiter Instanz über Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind (SPD) gesprochen wurde. Ob der 52-Jährige tatsächlich eines Tages ins Amt zurückkehren kann, wird aber bezweifelt.

Untreue im Amt durch Unterlassen: Bei der juristischen Aufarbeitung der Homburger Detektiv-Affäre hat Rüdiger Schneidewind bei seinem Revisionsprozess vor dem Saarbrücker Landgericht am Mittwoch einen Erfolg erzielt. Statt der 15 Monate Haft auf Bewährung plus 10.000 Euro Geldauflage, zu denen er am 21. Februar 2019 in erster Instanz verurteilt worden war, lautet sein neues Urteil auf eine viermonatige Bewährungsstrafe, umgerechnet auf 120 Tagessätze à 90 Euro. In Summe ergibt dies eine Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro. Doch noch ist der Richterspruch nicht rechtskräftig: Staatsanwaltschaft und Verteidigung wollen sich sieben Tage Zeit nehmen, um zu prüfen, ob sie eine erneute Revision beim Bundesgerichtshof in Angriff nehmen wollen. Wird das Urteil angenommen, kann ein ruhendes disziplinarrechtliches Verfahren gegen Rüdiger Schneidewind wieder aufgenommen werden, das die Kommunalaufsicht beim saarländischen Landesverwaltungsamt angestrengt hat.

SPD: „Das Urteil gibt ihm sein Gesicht zurück“

Als Reaktion hatte die Homburger SPD hatte zunächst erwogen, für Freitag, 29. Januar, eine Pressekonferenz zum Thema anzuberaumen. Weil die kurzfristige Organisation in Corona-Zeiten aber wohl doch zu aufwendig erschien, wollen sich die Sozialdemokraten der Karlsbergstadt am Freitag mit einer schriftlichen Stellungnahme bescheiden. Gegenüber der RHEINPFALZ bekundete der Homburger SPD-Vorsitzende Wilfried Bohn am Donnerstag seine Freude darüber, „dass das Strafmaß jetzt deutlich niedriger ausgefallen ist als im ersten Urteil vor zwei Jahren, das ja vom BGH kassiert wurde“. Bohn erklärte, dass seinem Parteifreund „ein Stück weit die Ehre wiederhergestellt“ worden sei, die ihm der Richter im ersten Prozess „tief in den Boden gedrückt“ habe. „Das neue Urteil gibt ihm sein Gesicht zurück, und darüber freue ich mich.“

Mit Blick auf eine mögliche Rückkehr Schneidewinds ins Homburger OB-Chefbüro will sich der Parteivorsitzende „nicht an Spekulationen beteiligen. Da sind so viele Spieler im Feld – Kommunalaufsicht, Innenministerium und andere – da ist jegliche Prognose im Moment unmöglich.“

CDU: „Der Imageschaden ist zu groß“

„Ohne der Kommunalaufsicht vorgreifen zu wollen“ hält Stefan Mörsdorf, Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, „eine Aufhebung der Suspendierung und die damit verbundene Wiederaufnahme der Amtsgeschäfte durch den Oberbürgermeister“ für „nicht vorstellbar“. Zu groß seien der Vertrauensverlust und der Imageschaden für die Stadt Homburg, deren Bürger und die politisch Tätigen. „Sicherlich wird der ein oder andere von diesem Urteil überrascht sein“, meint Mörsdorf im Namen seiner Fraktion: „Wie auch schon beim ersten Urteil im Februar 2019 halten wir es jedoch für geboten, von weitergehenden Kommentaren abzusehen.“ Jetzt müsse man abwarten, ob die Staatsanwaltschaft fristwahrend Revision gegen das Urteil einlegt. Mit Blick darauf, wie es weitergehen soll, wird nach Mörsdorfs Ansicht „auch die schriftliche Urteilsbegründung von hoher Relevanz sein.“ Erlangt das Urteil des Landgerichts Rechtskraft, werde „das disziplinarrechtliche Verfahren der Kommunalaufsicht beim Landesverwaltungsamt wieder aufgenommen. Den Verlauf dieses Verfahrens gilt es weiterhin abzuwarten.“

Grüne halten Abwahlverfahren für denkbar

Marc Piazolo, Stadtverbandschef der Homburger Grünen, hat sich „als Nicht-Jurist darüber gewundert, dass die beiden Urteile so weit auseinanderliegen können“. Die Personalie Schneidewind wird sich nach Piazolos Einschätzung „noch länger hinziehen. Dabei hätten der Stadt Homburg und ihrer Rathausverwaltung schnelle Entscheidungen gut getan.“

Die Kommunalaufsichtsbehörde werde darüber befinden müssen, ob sie die Suspendierung des Oberbürgermeisters aufhebt. „Angenommen, Rüdiger Schneidewind kehrt tatsächlich in sein Amt zurück – wenn er das überhaupt möchte, was ich nicht glaube“, meint der Homburger Grünen-Chef: „Dann würden alte Konfliktpotenziale in der Stadtverwaltung wieder aufbrechen. Der Imageschaden für die Stadt würde noch größer als er heute sowieso schon ist. Dieser Schaden wäre größer als der finanzielle. Eine Rückkehr von Rüdiger Schneidewind wäre nicht gut“, befindet Piazolo: „In diesem Fall müsste man tatsächlich über ein Abwahlverfahren nachdenken. Aber im Moment ist es noch viel zu früh, um darüber zu spekulieren.“

Linke: „Der Scherbenhaufen bleibt“

Für Stadtrats- und Landtagsmitglied Barbara Spaniol, die Saarpfalz-Kreisvorsitzende der Linken, ist es derzeit „noch zu früh, die Sache zu bewerten und etwas einzufordern“. Es gelte abzuwarten, bis und ob das Urteil Rechtskraft erlangt. „Wenn jemand schon am Boden liegt, sollte man nicht nachtreten“, sagt Spaniol, dass es „Rüdiger Schneidewind persönlich zu gönnen ist, dass das neue Urteil so viel milder ausgefallen ist“. Allerdings bleibe „der Scherbenhaufen, der Imageschaden für die Stadt, die weiterhin unter einem schlechten Ruf zu leiden hat“. Die Linken-Chefin erinnert daran, „dass inzwischen ja noch weitere Ermittlungsverfahren auf den Weg gebracht worden sind – etwa um Mietverträge in der Lappentascher Straße, die Schlagzeugschule und um den Straßenbau im Gewerbegebiet ,Westlich der Remise’“.

Im Disziplinarverfahren gegen den suspendierten OB stehe nach wie vor der „Vorwurf des Dienstvergehens im Amt“ im Raum. Sollte das Urteil vom Mittwoch rechtskräftig werden, „müssen wir weiter schauen, wie wir Schaden von der Stadt Homburg abwenden können“, sagt Spaniol.