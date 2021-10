Das städtische Corona-Testzentrum neben dem Homburger Rathaus am Forum wurde in diesen Tagen abgebaut. Aktuell werden noch einige Absperrgitter und Materialien entfernt.

Nach Auskunft der Stadtverwaltung steht somit die Parkplatzfläche am ehemaligen Hallenbad, auf der sich seit Mitte März das Testzentrum befunden hatte, ab kommender Woche (41. Kalenderwoche) wieder als kostenloser Parkraum zur Verfügung. Das kommunale Zentrum war von der Firma TOB-Events des Homburger Unternehmers Torsten Bruch als Auftragnehmer betrieben worden.

Saarpfalz-Testzentrum bei DSD bleibt in Betrieb

Ganz in der Nähe, auf dem Parkplatz des ehemaligen DSD-Stahlwerks, hält das Saarland hingegen seine Durchfahrts-Testanlage für den Saarpfalz-Kreis weiterhin in Betrieb. Dies sagte eine Sprecherin des Saarbrücker Gesundheitsministeriums auf Anfrage. Alle sieben Landes-Testzentren im Saarland böten ihre Dienste auch in den kommenden Wochen an. Allerdings wird dort für die Corona-Tests ab Montag, 11. Oktober, eine Gebühr in Höhe von 15 Euro pro Schnelltest und von 60 Euro pro PCR-Test erhoben. Personengruppen, die aus gesetzlichen Gründen von dieser Gebühr befreit sind, werden weiterhin kostenlos getestet.