Das Kombibad im Freizeitzentrum soll saniert werden. Die Kosten dafür muss Blieskastel aber nicht alleine tragen: Am Mittwoch hat der Bundestag die Förderung von knapp sechs Millionen Euro freigegeben. Das ist eine Rekordsumme.

Das Blieskasteler Kombibad wird ganz genau mit 5,97 Millionen Euro bezuschusst. Das Geld stammt aus dem Topf der Bundesregierung, die haushaltsschwache Kommunen unterstützt. Der Bund stellt für das Förderprogramm für kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur insgesamt 476 Millionen Euro zur Verfügung. Voraussetzung ist, dass die Projekte ein hohes Maß an Nachhaltigkeit und Anpassung an den Klimawandel erfüllen müssen.

Am Mittwochnachmittag hatte der Bundestag die Förderung fürs Kombibad freigegeben, teilten die saarpfälzischen Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher (SPD) und Markus Uhl (CDU) mit. „Die Bereitstellung der Mittel ist ein tolles Signal für Blieskastel und den Saarpfalz-Kreis“, so Esra Limbacher.

„Die Förderung kommt zur richtigen Zeit, denn das Schwimmbad hätte ohne diese Unterstützung nicht mehr lange Bestand gehabt“, so FDP-Stadtratsmitglied Ralf Armbrüster. Es sei wichtig, eine solche Einrichtung „zu retten und damit langfristig wirtschaftlich auf solide Beine zu stellen“.

Die Stadt reduziere durch die Sanierung bis zu 50 Prozent der Strom- und Wasserkosten, so Armbrüster. Saarbrücken, Spiesen-Elversberg und Heusweiler erhalten neben Blieskastel auch Fördersummen in Millionenhöhe. Keine war allerdings so hoch wie die in Blieskastel.