Die Römer wussten gutes Essen zu schätzen. Ausgefallen und extravagant, so hätte der römische Sternekoch Marcus Gavius Apicius, der zur Zeit des Kaisers Tiberius lebte, sein Weihnachtsmenü aus dem reichhaltigen Fundus seiner Kreationen sicherlich gewählt. Das Römermuseum in Schwarzenacker hat eine Broschüre mit leckeren Rezepten aus der Antike zusammengestellt.

Aus dem Fundus von Marcus Gavius Apicius hat das Römermuseum in Schwarzenacker die besten römischen Köstlichkeiten in der Broschüre „Auge isst mit – antike Rezepte im Focus“ entnommen und mit Mengenangaben versehen. Anschaulich bebildert, kann so in der Hobbyküche zu Hause ein Eindruck davon gewonnen werden, wie das alte Rom schmeckte. Eier in Piniensoße (In Ovis Hapalis), Schweinsragout mit Aprikosen (Minival ex Praecoquis) und Bohnen-Kichererbsen-Suppe (Fabae et Ciceris) heißen die Gerichte. Für Naschkatzen und Salatliebhaber hat die kulinarische Zeitreise ebenfalls interessante Vorschläge zum Weihnachtsfest, teilt Sprecherin Linda Barth mit.

Das Rezeptheft eigne sich als Geschenk zu Weihnachten sowie auch als Mitbringsel. Erhältlich ist die Broschüre in der Tourist-Info in Homburg, Talstraße 57a (am Kreisel) für fünf Euro. Dort sind auch Zutaten aus der Biosphäre Bliesgau und den Partnerstädten Homburgs, dem französischen La Baule und Ilmenau in Thüringen zu bekommen. Nach der Winterpause wird das Rezeptheft ab März im Römermuseum in Schwarzenacker erhältlich sein.