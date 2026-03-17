Zum 31. März wird in der Knappschaftsklinik in Sulzbach die Urologie geschlossen. Ein Krankenhaus in Neunkirchen will helfen – und gleich ein neues Urologie-Netzwerk aufbauen.

Die Knappschaftsklinik Sulzbach wird in zwei Wochen ihre urologische Abteilung schließen. Die Gründe für die Schließung sind laut dem Krankenhaus die zurückgehenden Fallzahlen in der Abteilung. Darüber hinaus verfüge man im Vergleich zu Urologie-Abteilungen an anderen Krankenhäusern über eine schlechtere Geräteausstattung. Auch eine Studie zur Krankenhausreform hatte die Klinik alarmiert. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass es in den nächsten zehn Jahren ein Drittel weniger stationäre Urologie-Patienten geben werde. Laut der Krankenkasse DAK werden in der Abteilung rund 2000 Patienten pro Jahr stationär behandelt.

Das Diakonie Klinikum Neunkirchen, das sich rund fünf Autominuten vom Saarpark-Center entfernt in der Innenstadt befindet, hat sich bereit erklärt, Patienten aus Sulzbach ab 1. Juni zu übernehmen. Das hat das saarländische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Das geschieht „aufgrund der räumlichen Nähe zu Sulzbach sowie der vorhandenen Expertise im Bereich der Urologie“, so das Ministerium. Patienten, die sonst in Sulzbach behandelt wurden, müssen dann ungefähr eine Viertelstunde zum Diakonie Klinikum nach Neunkirchen fahren.

Regionales Versorgungsnetzwerk in Planung

Ebenfalls zum 1. Juni möchte die Neunkircher Klinik das „Uro-Netzwerk Saar“ gründen und damit ein regionales Versorgungsnetzwerk zusammen mit anderen Saar-Kliniken aufbauen. Auch die durch die Schließung in Sulzbach entstandene Versorgungslücke im ambulanten und stationären Bereich soll dadurch geschlossen werden, so Gesundheitsministerium und Diakonie Klinik. Die Uniklinik Homburg, das Klinikum Saarbrücken, die SHG-Kliniken und unabhängige niedergelassene Urologen sollen Teil des Netzwerks werden, so das Neunkircher Krankenhaus. Die Kliniken hatten eine Versorgungslücke bei ambulant-urologischen Operationen sowie bei der entsprechenden Vor- und Nachbehandlung befürchtet.

Auch die Zusammenarbeit zwischen ambulanter und stationärer Behandlung soll durch das Netzwerk verbessert werden. Ein zentraler Bestandteil sei die Etablierung einer urologischen Notaufnahme. Je nach Krankheitsbild sollen Patienten so schnell und gezielt an die geeignete Einrichtung vermittelt werden können.