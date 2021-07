Mobile Sitzgelegenheiten aller Art säumten am Wochenende die frischgemähte Wiese im Altheimer Pirminiusgarten. Camping- und Biergartenstühle sowie Hochlehner frisch von der Terrasse prägten das erste Blieskasteler Klappstuhlkonzert mit gut 120 Zuhörern. „Es war für alle ein fast schon unbekanntes Glücksgefühl, endlich wieder Livemusik zu erleben“, sagt Sandy Will vom Blieskasteler Kulturamt. Das Altheimer Quintett Triosphäre trat vor blühenden Rosenkaskaden auf. Dies war der Start in die neue Reihe „Umsonst und draußen in den wunderschönen Gärten Blieskastels und seiner Stadtteile“.

Drei weitere Konzerte gibt’s noch

Noch drei weitere Klappstuhlkonzerte sind jeweils sonntags ab 17 Uhr geplant. Am 25. Juli gastiert Batweasel im Garten der evangelischen Kirche Blieskastel. Am 8. August spielt das Ensemble Scheldeborn im Bauerngarten zu Mimbach, ehe Robert Dawo und Margarethe Preiss am 15. August in der Orangerie Blieskastel auftreten. Information und Anmeldung bei der Tourist-Info der Stadt Blieskastel unter der Telefonnummer 06842/926-1314. Die verfügbaren Plätze sind bei allen Konzerten begrenzt.