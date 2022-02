Der Neubau einer Kita im neuen Einöder Wohnbaugebiet Heidenhübel hat eine wichtige rechtliche Hürde genommen. Der Homburger Stadtrat hat am Donnerstag den Bebauungsplan für das Gelände am ehemaligen Standort des Einkaufszentrums „Blitz“ beschlossen.

Der Neubau einer Kita im neuen Einöder Wohnbaugebiet Heidenhübel hat eine wichtige rechtliche Hürde genommen. Der Homburger Stadtrat beschloss am Donnerstag den Bebauungsplan für das Gelände am ehemaligen Standort des Einkaufszentrums „Blitz“. Allerdings muss die Stadtverwaltung mit einer Klage einiger Anwohner rechnen, die sich ob des künftigen Hol- und Bringverkehrs sorgen. Wenige Stunden vor dem Stadtratsbeschluss war im Rathaus ein Gutachten eingetroffen, das den anvisierten Kita-Bauplatz als „unglücklich gewählt“ erachtet. Andererseits geht die Studie davon aus, dass das künftige Verkehrsaufkommen deutlich unter den Grenzwerten liegen werde. Als einige Stadtratsmitglieder anregten, über den Bauplatz noch einmal neu nachzudenken, ergriff Einöds Ortsvorsteher Karl Schuberth (SPD) das Wort und verlangte den sofortigen Beschluss des Bebauungsplans: Die Kita werde dringend gebraucht, es mangele in Einöd an Betreuungsplätzen. Daher dürfe man keine weiteren Verzögerungen mehr zulassen. Der Rat schloss sich dieser Auffassung an und fasste den Beschluss für die Kita.