Die Homburger Polizei warnt erneut vor einem Kinderansprecher. Diesmal wurde am Mittwoch ein elfjährige Mädchen in Kirrberg von einem Fremden aufgefordert, in einen weißen Lieferwagen einzusteigen.

Wie die Polizei mitteilte habe die elfjährige am Mittwoch gegen 19 Uhr ihre Freundin von der Mörsbacher Straße bis zur Collingstraße nach Hause begleitet. Als das Mädchen zu Fuß auf dem Rückweg war, sei sie vom Fahrer eines alten, weißen Lieferwagens mehrfach aufgefordert worden stehen zu bleiben und einzusteigen. Zudem habe der Fahrer aus dem geöffneten Fenster seine Arme nach dem Mädchen ausgestreckt. Das Kind habe sich im nahe gelegenen Zuhause in Sicherheit bringen können, so die Polizei. Im Herbst hatte es bereits Fälle in Zweibrücken und im Saarpfalz-Kreis gegeben.