Ein schwerer Motorradunfall hat sich am Montag in der Straße auf der Windschnorr in Kirkel ereignet. Dabei sind zwei Motorradfahrer nach ersten Informationen der Polizei zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, wird noch ermittelt. Ein Gutachter sei eingeschaltet, teilte die Polizei mit. Durch polizeiliche Sperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.