Die Gewerkschaft Verdi ruft für Donnerstag, 12. Mai, und Freitag, 13. Mai, zum Streik in Kindertagesstätten auf. Auch Einrichtungen in Blieskastel und Gersheim sind davon betroffen, so die Gewerkschaft.

Die Gewerkschaft Verdi ruft auch in der laufenden Woche zum Streik im Sozial- und Erziehungsdienst auf. Ziel: Vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai klare Signale an die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände schicken. „Wir erwarten, dass die Arbeitgeber die Signale der Kolleginnen und Kollegen ernst nehmen und endlich mit uns konstruktiv an Lösungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen Fachkräftemangel und einer Aufwertung der sozialen Berufe arbeiten“, so Thomas Müller, Verdi-Bezirksgeschäftsführer in der Region Saar-Trier.

Im Saarpfalz-Kreis sind drei Blieskasteler Kindergärten, eine in Gersheim, zwei im Mandelbachtal, drei in Bexbach sowie fünf in St. Ingbert vom Streik betroffen. Am Donnerstag soll eine Demo in Saarbrücken abgehalten werden, am Freitag findet der Stay-at-home-Streik statt.