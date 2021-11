Die Produktionsstätte von Kettler Alu-Rad auf dem ehemaligen Klebergelände in St. Ingbert feierte Richtfest. Die Rohbauten des Verwaltungsgebäudes, der Produktionshalle und des Hochregallagers stehen. Der Fahrradhersteller sucht Personal, 100 Stellen werden derzeit neu besetzt.

Vor fünf Monaten gaben die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft EG (ZEG) und Kettler-Alu-Rad den Startschuss für den neuen Firmensitz. Nach einer Bauzeit von anderthalb Jahren soll die Zweiradfabrik den Betrieb aufnehmen, so Florian Jung, Sprecher der Stadt St. Ingbert. Bei Kettler sollen 350 Arbeitsplätze entstehen. Derzeit werde Personal für 100 Stellen rekrutiert. Bewerbungen können direkt an die E-Mail-Adresse bewerbung-saar@kettler-alu-rad.de gerichtet werden, so die Stadt St. Ingbert.