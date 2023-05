Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Samstag und Sonntag tummeln sich viele Kettensägen in St. Ingbert. 30 Kettensägen-Künstler aus ganz Deutschland kommen in die Stadt und fertigen Figuren. Mit einem Clou.

Am kommenden Wochenende fliegen in St. Ingbert die Fetzen – Holzfetzen, um genau zu sein. In der Innenstadt, auf der Wiese rund um den Schutzpatron Ingobertus am Ortseingang von Sengscheid, wird