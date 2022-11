Weil der Fahrer eines schwarzen Rollers keine Lust auf eine Verkehrskontrolle hatte, flüchtete er am Montag, 21. November, gegen 10.50 Uhr vor der Polizei.

Er flüchtete in Richtung Christian-Weber-Platz und brachte Passanten in Gefahr. In der Talstraße fuhr er entgegen der Fahrtrichtung, ehe die Polizei die Verfolgung abbrach. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 06841 1060 zu melden.