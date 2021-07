Kaum ist der Kunstautomat in der Marxstraße in Blieskastel-Niederwürzbach in Betrieb gegangen (wir berichteten am Freitag auf der Seite „Regionale Kultur“), wurde das Gerät bereits aufgebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, machten sich der oder die Täter zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 17 Uhr an dem früheren Zigarettenautomaten zu schaffen. Eines der Ausgabefächer wurde aufgehebelt, um an den Inhalt zu gelangen. Ob Kunstgegenstände entwendet wurden und wie groß der Schaden ist, teilte die Polizei nicht mit. Ein weiterer Kunstautomat ist im Blieskastler Stadtzentrum bei Naturkost Dauber zu finden. Zeugen, die Angaben zum Aufbruch des Kunstautomaten in Niederwürzbach machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefon 06841/1060 in Verbindung zu setzen.