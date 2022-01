Seit 20 Jahren kümmert sich der Verein der Katzenfreunde im Katzenhaus im St. Ingberter Ortsteil Oberwürzbach mit großem Engagement um kranke, ausgesetzte und anderweitig notleidende Vierbeiner.

Bereits 1979 war der Verein von seiner heutigen Vorsitzenden Beatrice Speicher-Spengler gegründet worden.

Im März vorigen Jahres war das Katzenhaus im St. Ingberter Ortsteil Oberwürzbach in die mediale Aufmerksamkeit geraten: Die Einrichtung im Saarpfalz-Kreis leistete damals tatkräftige Hilfe, als Spaziergänger in einem verwahrlosten Wochenendhaus bei Saarbrücken Dutzende kranke sowie tote Katzen entdeckt hatten. Einige der Tiere, die aus ihrer prekären Lage gerettet werden konnten, wurden im Oberwürzbacher Katzenhaus untergebracht.

Jedes Jahr werden bis zu 380 Tiere vermittelt

Dieses Gebäude in der Farrenbergstraße wird vom Verein der Katzenfreunde Wadgassen betrieben, der das Haus vor etwa 20 Jahren von einer Katzenliebhaberin geerbt hatte. Seither wird es laufend saniert, umgebaut und gepflegt – finanziert aus Spenden und Vereinsbeiträgen. Zuletzt wurde die Reparatur des maroden Daches in Angriff genommen. „Pro Jahr vermitteln wir zwischen 350 und 380 Katzen“, sagt die stellvertretende Vorsitzende Bianca Helwig. Kassenwartin Veronika Bock-Kersting: „Wenn eine Katze in einem Tierheim aufgrund von Personalmangel nicht aufgenommen werden kann, dann bekommt sie bei uns Obdach.“

Etwa 14 Mitarbeiter kümmern sich im Katzenhaus um die Tiere. Jede Woche schaut ein Tierarzt vorbei, um Katzen zu kastrieren und bei Bedarf kranke Tiere zu versorgen.

Sie wimmeln und wuseln

Auch der Verein der Katzenfreunde hat unter den Folgen der Corona-Pandemie zu leiden. In den vergangenen Monaten sind wichtige Einnahmequellen weggefallen; darunter der Weihnachtsmarkt und das Sommerfest. Für das Jahr 2022 soll nun noch einmal ein Anlauf unternommen werden, um dieses Fest wieder über die Bühne gehen zu lassen. Um die allergröbste Not zu lindern, ließ die Stadtverwaltung dem Katzenhaus im Dezember immerhin einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro zukommen.

In jedem Zimmer des Katzenhauses wimmeln und wuseln die Fellnasen über Fensterbänke, Kratzbäume und selbstgebaute Stege, die von den Helferinnen als „Catwalks“ bezeichnet werden. Manche Katzen toben und rangeln miteinander, andere verkriechen sich ruhig und schnurrend in einer Kuschelecke und beobachten das Geschehen. Die Verschläge, Katzentoiletten, Kissen und Näpfe werden fein saubergehalten und die Katzen zwischendurch immer wieder aufmerksam gestreichelt.

Passionierter Handwerker mit Ideen

Die Ehrenamtler vom Verein der Katzenfreunde sind mit Herzblut für die Tiere da. „Jeder tut das, was er kann, und das ist sehr wertvoll“, betont die Vorsitzende Beatrice Speicher-Spengler: „Zum Beispiel haben wir einen passionierten Handwerker in unserem Team. Fast jeden Tag hat er eine tolle Idee, wie er das Leben der Katzen schöner machen kann. Und sofort setzt er das dann auch um.“

