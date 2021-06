Fußball-Regionalligist FC Homburg hat seinen Kooperationsvertrag mit der ortsansässigen Karlsberg-Brauerei bis 2024 verlängert. Schon seit mehr als 60 Jahre ist Karlsberg Werbepartner des Traditionsvereins. In den 1970er-Jahren war die Brauerei der erste Trikotsponsor des FCH. In früheren „Halbprofi“-Zeiten fanden viele Spieler des Clubs bei Karlsberg eine berufliche Anstellung.

Am 1. Juni unterzeichneten Karlsberg-Verkaufsleiter Daniel Steis, FCH-Geschäftsführer Rafael Kowollik und Club-Schatzmeister Hans-Joachim Burgardt in der „Alten Schlosserei“ in der Karlsbergstraße die Vertragsverlängerung.

„Bier soll kalt, die Würstchen warm sein“

Daniel Steis: „„Mit dem Homburger Traditionsverein verbindet uns die längste Sportpartnerschaft. Diese Verbundenheit möchten wir mit unserem Engagement weiter unterstreichen.“ Rafael Kowollik nannte das Engagement der Brauerei, die ihrerseits unter Corona zu leiden habe, „keine Selbstverständlichkeit“. Fußballclub und Brauerei hätten in ihrem Kooperationsvertrag vereinbart, dass man künftig verstärkt gemeinschaftliche Marketing- und PR-Aktionen umsetzen und die gastronomische Infrastruktur im Waldstadion ausbauen wolle. Denn dort, so Hans-Joachim Burgardt, sollen „in der neuen Saison das Bier kalt und die Würstchen warm sein“. Mit den Partnern an den Verpflegungsständen werde man „in erheblichem Umfang investieren“.