Erstmals seit den 80er-Jahren wird das Homburger Bockbierfest nicht als Massenveranstaltung in Zelt oder Halle gefeiert, sondern als Kneipenfestival in der Innenstadt.

„Größer, bockiger und garantiert unvergesslich“: So rührt die Karlsberg-Brauerei die Werbetrommel für ihre „neue Homburger Bocknacht“, deren Erstling sie am Samstag, 9. November, ab 18 Uhr in „zehn Gastronomien gleichzeitig“ verortet. Seit Wochen hatte es sich in der saarpfälzischen Stadt herumgesprochen, dass das Unternehmen plane, das Konzept seiner „Homburger Braunacht“, die seit einigen Jahren im April als Kneipen-Ereignis mit Livemusik erfolgreich ist, nun auch auf das Bockbierfest zu übertragen. So kommt es tatsächlich: Schauplätze des Geschehens werden die Gaststätten Marktgässje, Cartoon, Old Dublin, Stehschoppe, Cash, Kayas Burger, Vinoh und Marktplatz-Café 1680 sowie das Tennisheim des TC Homburg und die Alte Schlosserei sein. Bei letzterer Lokalität handelt es sich um den normalerweise nicht öffentlich zugänglichen Ausschank der Brauerei in der Karlsbergstraße. Zum Auftakt ist an allen zehn Standorten für 18 Uhr der Anstich jeweils eines Fasses Frei-Bockbier angekündigt.

Stammgäste des traditionsreichen Herbst-Ereignisses müssen sich umgewöhnen. Denn mit dem neuen Konzept wird die seit Jahrzehnten etablierte Form des Bockbierfests als Volksfest an zentralem Standort aufgegeben. Wurde in den 1980er-Jahren zunächst in der Abfüllhalle der Brauerei gefeiert, wechselte das Bockbierfest später in Festzelte am Forum und in den letzten Jahren dann in die große Fahrzeughalle des Homburger Baubetriebshofs im Stadtteil Erbach. Charakteristisch für das samstägliche Fest war stets dessen vergleichsweise früher Ablauf vom Vormittag bis etwa 17 Uhr.