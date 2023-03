Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie sehen die Homburger ihre Stadt? Ein Team vom ZDF versucht, Antworten auf diese Frage zu finden. Die Fernsehleute sind in diesem Oktober vier Wochen lang in der Kreisstadt vor Ort. Dabei ergeben sich Einblicke in das Seelenleben der Bewohner.

Es läuft etwas mühsam. Das lässt sich gar nicht leugnen. Aber Verena Garrett vom ZDF und ihr Kameramann Sacha Seibert lassen auf dem Homburger Marktplatz nicht locker. Sie bleiben hartnäckig