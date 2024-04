Ein Schritt zu mehr Verkehrssicherheit in Bierbach. Zwischen den beiden Fußgängerquerungen gilt künftig auf einer Strecke von 200 Metern Tempo 30. Landrat Theophil Gallo und Bierbachs Ortsvorsteher Frank Gable haben eine klare Meinung zum neuen Tempolimit.

In der Bierbacher Ortsdurchfahrt gilt zwischen den beiden Fußgängerüberwegen künftig ein Tempo-30-Limit. Ziel ist, mit der Geschwindigkeitsbegrenzung im Ort eine deutliche Beruhigung des Autoverkehrs zu erreichen, zudem soll für mehr Sicherheit gesorgt werden. Unterschrieben hat die Anordnung Saarpfalz-Landrat Theophil Gallo, das Aufstellen der Schilder ist Sache des Landesbetriebs für Straßenbau (kurz: LfS). Gallo: „Die verkehrsberuhigende Maßnahme erfolgt nach mehreren Ortsbegehungen im Einvernehmen mit dem LfS und der Polizei im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Es ist und bleibt unsere Aufgabe, auf Grundlage verkehrsrechtlicher Vorschriften und im Rahmen der Gesetzeslage dauerhaft für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen.“

Bierbachs Ortsvorsteher Frank Gable sagt im RHEINPFALZ-Telefonat, dass die neuen Tempo-Schilder zwar noch nicht aufgestellt sind, jedoch bald kommen sollen. Besonders wegen der Schulkinder, die morgens und mittags den Fußgängerüberweg auf Höhe des Bahnhofes nutzen, sei das Tempo-Limit sinnvoll. Lange Zeit hätten Gable und sein Rat für die Geschwindigkeitsbegrenzung gekämpft, „jetzt hat der Landrat das endlich genehmigt.“

Gable: Blitzer zeigen Wirkung

Bierbach ist laut dem Ortsvorsteher wie viele andere Dörfer ebenfalls von Rasern geplagt, die mit hohem Tempo von der Landstraße kommend in den Ort reinfahren. „Das ist auch hier ein Problem, hat sich aber in letzter Zeit gebessert, weil mehr an den Ortseingängen geblitzt wird“, so der Ortsvorsteher. Ein hohes Lkw-Aufkommen ist in Bierbach laut Gable hingegen kein Problem.

Die Bierbacher Ortsdurchfahrt wurde erst kürzlich vom LfS ausgebaut. Knapp 1,9 Kilometer Straße wurden in vier Bauabschnitten saniert, der alte Asphalt jeweils abgefräst und ein neuer, zweilagiger Asphaltbelag aufgebracht.