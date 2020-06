Zum „Tag der offenen Gartentür“ am kommenden Sonntag, 28. Juni, öffnet der Hochbeet- und Paradiesgarten des Landgasthof Paulus in Sitzerath. Von 10 bis 17 Uhr führt Köchin und Gärtnerin Sigrune Essenpreis durch ihr Gartenreich. Zu sehen gibt es unter anderem Sechseck-Hochbeete, Schlüsselloch-Hochbeete, Hügelbeete, Ideen für Beeteinfassungen, einen Hopfenschirm und Stangenbohnen-Wandelgang, Kräutergarten, Gras-Kartoffeln, Johannisbeerspirale, Pflanzen der Kelten, Kraftsteine, Bienenhaltung sowie eine Komposttoilette und einiges mehr. Der Garten befindet sich hinter dem Haus Buchenweg 16-18 und ist von der Hauptstraße in Sitzerath aus ausgeschildert. Weitere Infos unter Telefon 06873 91011.