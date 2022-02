Vor drei Jahren begann Julia Serov ihre Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei der Saarpfalz-Touristik. Zuvor hatte sie bereits ein freiwilliges Jahr im Europäischen Kulturpark Bliesbrück-Reinheim absolviert. Danach begann Serov eine Ausbildung. Die 22-jährige Mandelbachtalerin legte bei der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes als landesbeste Auszubildende im Beruf „Kauffrau für Tourismus und Freizeit“ ihre Prüfung ab, teilt der Saarpfalz-Kreis mit. „Aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungen haben wir Julia Serov gerne als Studentin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Lörrach im Bereich Tourismus, Hotellerie und Gastronomie, übernommen“, sagt Landrat Theophil Gallo als Verbandsvorsteher der Saarpfalz-Touristik. Seit Oktober studiert Serov in Lörrach Betriebswirtschaft in der Fachrichtung Tourismus. Theorie und Praxis wechseln sich vierteljährlich über das dreijährige Studium ab. Zurzeit ist Serov mit dem Praxisteil bei der Saarpfalz-Touristik in Blieskastel beschäftigt.