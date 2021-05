Die Stadt Blieskastel bietet ihren Jugendzentren und Jugendclubs die Wiedereröffnung an. Von dieser Woche an, so der Beigeordnete Guido Freidinger, seien „in allen Blieskasteler Einrichtungen, die die Einhaltung des vereinbarten Hygienekonzepts zusichern, wieder Gesprächsangebote für Jugendliche unter freiem Himmel“ möglich.

Freidinger weiß, dass die Jugendlichen in der Pandemie durch Wechselunterricht und Schule am heimischen Computer derzeit stark beeinträchtigt sind. Sie seien zunehmend isoliert. Und schon seit November 2020 sind die Jugendzentren im Saarpfalz-Kreis geschlossen. Daher habe die Blieskasteler Stadtverwaltung jetzt mit Blick auf die Jugendzentren zusammen mit deren Vertretern nach einer Lösung gesucht, „die die Wünsche und Bedürfnisse der Jugendlichen berücksichtigt und zugleich ein hohes Maß an Infektionsschutz und Prävention sicherstellt“.

Hygienekonzept ermöglicht Begegnungen

In einer Videokonferenz hätten Tobias Drumm vom saarländischen Jugendzentren-Dachverband „Juz United“, Ordnungsamtsleiter Marc Tussing und der Beigeordnete Freidinger ein Konzept ausgearbeitet, um die Jugendclubs in den Blieskasteler Stadtteilen zumindest in den Außenbereichen wieder zu öffnen. So sollen die Jugendlichen dort wieder eine Möglichkeit zum Treffen, für Unterstützungsgesuche und Qualifizierungsmaßnahmen finden. Das Musterkonzept könne über die Internetseite der Stadt heruntergeladen werden und soll kurzfristig angepasst werden, wenn die Pandemie-Bedingungen sich ändern.

Lara Ensslin: „Ein erster kleiner Schritt“

Lara Ensslin vom Blieskasteler Jugendzentrum P-Werk sieht hier „einen kleinen Schritt zurück zu mehr Austausch, auch wenn es noch ein langer Weg zu unserem gewohnten Betrieb ist “. Zuletzt hatte die Stadt ihren Jugendzentren – wie auch Vereinen – Betriebs- und Mietkosten erlassen.